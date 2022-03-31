Ukrayna'dan ayrılan Tete, Lyon ile imzaladı

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Shakhtar Donetsk forması giyen genç oyuncu Tete'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Ukrayna'dan ayrılan Tete, Lyon ile imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2022 16:52
Lyon, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar transfer edildiği duyuruldu.

FIFA daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'daki tüm futbolculara transfer için izin vermişti.

22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Shakhtar formasıyla çıktığı 28 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.