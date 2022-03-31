Ukrayna'dan ayrılan Tete, Lyon ile imzaladı

Lyon, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun sezon sonuna kadar transfer edildiği duyuruldu.



FIFA daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'daki tüm futbolculara transfer için izin vermişti.



22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Shakhtar formasıyla çıktığı 28 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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