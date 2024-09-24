Uğurcan Çakır tutuyor; Trabzonspor atamıyor

Uğurcan Çakır kalesini bir kez daha gole kapattı ancak hücumcular gol yollarında etkisiz kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır tutuyor; Trabzonspor atamıyor
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24 Eylül 2024 10:36
Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesine gelen 23 şutun 20'sini kurtaran Uğurcan Çakır, Gaziantep FK deplasmanında da hata yapmadı.

90 dakika boyunca Kırmızı-Siyahlılar 5 kez çerçeveyi bulurken, kaptan bu vuruşlarda gole izin vermedi.

Uğurcan'ın etkili sezon başlangıcına rağmen Trabzonspor'un hücumdaki üretkensizliği ve kötü oyunu, galibiyet hasretinin sürmesine neden oluyor.

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