Trabzonspor 'un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın geleceği belli oldu. Bordo-Mavililer, transfer dönemi içerisinde Avrupa'dan istenilen seviyede resmi bir teklif gelmeyen Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.Bordo-Mavililer'in büyük gelir elde etmeyi planladığı Uğurcan Çakır'ın adı birçok Avrupa ekibiyle anılmasına rağmen ayrılık ihtimalinin ortadan kalkması sonrasında harekete geçen Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki Milli kalecinin maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalayacak.Bordo-Mavililer'den yıllık 9 milyon TL kazanan 26 yaşındaki kalecinin yapılacak yeni zamla maaşının 20 milyon TL'ye çıkması bekleniyor. Uğurcan'ın 2024'te bitecek sözleşmesinin 2026 olarak revize edilmesi planlanıyor.Uğurcan, konuyla ilgili olarak geçen yaz yaptığı açıklamada,ifadesini kullanmıştı. Uğurcan daha önce gelen teklifler için,demişti.