Uğur Meleke: ''Pazubentsiz kaptan Fred''

Hürriyet spor yazarı Uğur Meleke, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Uğur Meleke'nin o yazısı;



''Fenerbahçe'nin Rize'ye ve Pendik'e 5, Hatay'a 4, Nordsjaelland'a 3 attığı, Süper Lig'in ve Konferans Ligi grubunun liderlik koltuğunda oturduğu bir Ekim performansı söz konusuydu. Sonra Kasım geldi, Becao-Djiku-Fred sakatlandı. Fenerbahçe Kasım'da oynadığı 5 maçta 3 yenilgi aldı. İstikrarlı kötü futbolla 12 gol yedi. Akan oyunda yalnızca 2 gol atabildi. Dzeko boş geçti koca bir ayı.



KASIM AYINDAN 2-3 TIK İYİ



''Pazartesi akşamı, Aralık ayının ilk maçına çıktı Fenerbahçe... Ekim'deki seviyesinde değildi belki. Ama Kasım'dan da iki-üç tık iyiydi. Bence Samet-Oosterwolde savunma göbeği oynadığı sürece o Eylül-Ekim seviyesine gelmeleri zor. Çünkü bu savunma ikilisi, Becao-Djiku'ya göre çok daha geride karşılıyor rakibi. Hem uyum sorunları var, hem de tamamlanamayan atak dönüşünde etkileri düşük. Ancak Fred döndüğü için Fenerbahçe, Kasım ayına göre çok daha derli topluydu kesinlikle.



''FRED İLE DEĞİŞİMİ HİSSETTİK''



Halen Şampiyonlar Ligi'nin "geri kazanma" departmanında lideri Lucas Torreira. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan 32 takımın 800'ü aşkın futbolcusu içinde topu en fazla geri kazanan oyuncu. Bence Galatasaray'ın kalbi. Onun olmadığı 15 günlük süreçte Galatasaray zorlanmış, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Molde'de sarsılmış, Gaziantep'i de yenememişti. Torreira döndü, tümüyle değiştirdi Galatasaray'ın çehresini. Dün Fred'in dönüşüyle de bir seviye değişim hissettik Fenerbahçe'de. Djiku-Becao-Fred yokken Fenerbahçe tamamlayamadığı hücumların dönüşünde eskisi gibi kolay top kazanamıyordu. Atak sürekliliği sağlayamıyor ve çok daha fazla geri koşuyordu. Zira Becao-Djiku hem orta çizgiye basarak Fenerbahçe takım boyunu kısaltan bir ikili. Hem de Fred liderliğindeki orta üçlü, karşı pres konusunda çok mahir.



''PAZUBENTSİZ KAPTAN''



Dün Fred, yine recovery (geri kazanma) departmanının lideriydi. Ayrıca Fred sahadayken Szymanski'nin de, İrfan Can'ın da, Tadic'in de daha iyi oynadıklarını görüyorum. Hem kendisi oynayan, hem de etrafındakileri iten bir adam. Fred, Fenerbahçe'nin saha içi lideri. Pazubent ihtiyacı olmayan bir kaptan. Onun varlığı, etrafındaki herkesi değiştiriyor.''





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