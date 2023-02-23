Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, taraftarların eleştirdiği sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek!
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23 Şubat 2023 21:54
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek paylaşımı geldi.

Son günlerde transfer yapılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Ali Koç için Dündar, "Şu ekonomik krizde Fenerbahçe'ye cebinden son kuruşuna kadar vergilendirilmiş 150 milyon Euro verip "Eğer bu parayı konuşursam beni o gün kulüpten ihraç edin" diyen, buna karşılık hemen her gün sosyal medyada hakaretlerle linç edilen Ali Koç'un dışında bir başkan var mıdır acaba?" açıklamasını yaptı.

Uğur Dündar'ın bu paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve retweet aldı.

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