Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı

EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uğur Çiftçi, Sivasspor'da ikinci kez 'dalya' heyecanı yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 13:36
EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Uğur Çiftçi, 6. sezonunu geçirdiği Sivasspor'da teknik direktörlerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Savunmanın solunda görev alan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında 200. resmi maçına Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında çıktı.

Sivasspor Kulübü, yayımladığı kutlama mesajında, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi, Çaykur Rizespor maçı ile formamız altında 200. maçına çıktı. Tebrikler Uğur Çiftçi." ifadelerine yer verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery