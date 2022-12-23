Ufuk Sarıca: 'Tüm maçları kazanmak istiyoruz'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, önlerindeki üç maçı kayıpsız geçmek istediklerini bildirdi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçının ardından Süper Lig'de üst üste 3 maça çıkacaklarını söyledi.



Yarın Frutti Extra Bursaspor ve salı günkü Gaziantep Basketbol maçlarının ardından 2022 yılını deplasmandaki Bahçeşehir Koleji maçıyla bitireceklerini hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:



"Burada iki tane iç saha maçı oynayacağız. Bunlar tabii hepsi bizim için önemli ama bu 2 maçı kazanırsak eğer ligde de son dönem aldığımız Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka galibiyetlerinin değeri yükselecek ve özellikle yukarıdaki bölüme tutunmuş olacağız. Baktığımız zaman 7 İstanbul deplasmanından 5'ini oynadık ve 4 tanesini kazanarak döndük. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla ikinci yarı ciddi bir fikstür avantajımız da olacak. O yüzden buraları kayıpsız geçmek, hepsini kazanmak istiyoruz."



Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, cumartesi günü saat 18.00'de Frutti Extra Bursaspor'u konuk ettikten sonra 27 Aralık Salı günü 6. hafta erteleme maçında Gaziantep Basketbol'la yine İzmir'de karşılaşacak.



Öte yandan Frutti Extra Bursaspor ve Gaziantep Basketbol maçı için birer tam bilet alan Pınar Karşıyakalı taraftarlara 1 öğrenci bileti hediye verilecek.





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