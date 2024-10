Ufuk Sarıca: 'Hedef ilk dört'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'nın başında 10. sezonunda görev alan başantrenör Ufuk Sarıca, ligi ilk 4'te bitirip sezon sonunda play-off'a avantajlı girmek istediklerini söyledi.



Karşıyaka'da ilk olarak 2012-2013'te göreve başlayan Ufuk Sarıca, 4 sezon yeşil-kırmızılı ekibi çalıştırdıktan sonra takımdan ayrıldı. 2019-2020'de Karşıyaka'ya dönen tecrübeli çalıştırıcı, üst üste altıncı, toplamda ise 10. sezonunda İzmir temsilcisinde görev yapacak.



Sarıca yönetiminde 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı ilk defa müzesine götüren Karşıyaka, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladığı 2014-2015'te lig şampiyonluğuna ulaştı.



Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nda final oynayan Karşıyaka, 2020-2021'de de Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.



Karşıyaka ile şimdiye kadar 473 resmi karşılaşmada görev yapan Ufuk Sarıca, bu müsabakalarda 293 galibiyet, 179 yenilgi ve 1 beraberlik gördü.



"Hedef ilk dört"



Ufuk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basketbol Süper Ligi'ndeki Avrupa Ligi temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun çok kuvvetli kadrolara sahip olduğunu söyledi.



Her şeye rağmen bu takımlarla mücadele ettiklerini anlatan Sarıca, "Biz her sene olduğu gibi bu ligin en dişli, en iddialı takımlarından biri olabileceğimizi sezon öncesinde gösterdik. Zor bir lig olacak." dedi.



Ufuk Sarıca, yeni yabancı kuralıyla herkesin herkesi yenebileceği bir lig oynanacağını belirterek, "Biz her sene olduğu gibi ilk dört hedefimize ulaşıp, sezon sonunda play-off'lara avantaj taşımak isteyeceğiz." diye konuştu.



Ligde bu sene uygulanacak yabancı kuralının Türk basketbolu ve milli takım için çok faydalı olmayacağını savunan Sarıca, "12 kişilik bir kadroda 7 yabancı olması çok fuzuli. Serbest bırakırsan, parantez içinde söylüyorum, bu ne kadar yararlı olur, o da tartışılır. Ben pozitif bakmıyorum." ifadelerini kullandı.