UEFA, TFF, F.Bahçe ve Trabzonspor ile görüşecek

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine saatler kala önemli bir gelişme daha yaşanacak. Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri, Türkiye'de kritik görüşmeler yapacak.Perşembe günü sabah saatlerinde Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri, ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşecek. Türk futbolundaki son mali durumla ilgili bilgiler alacak Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri, Süper Lig kulüplerinin borçların Ziraat Bankası tarafından yapılandırılacağı projeyle ilgili de bilgi alacak.Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri, TFF ile yapacağı görüşmenin hemen sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek. Sarı-lacivertli kulübün maddi durumunu inceleyecek olan Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri, sonrasında bir görüşme daha yapacak.Fenerbahçe'nin ardından Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyeleri Trabzonspor ile görüşecek ve bordo-mavili kulübün mali durumuyla ilgili raporları analiz edecek.Öte yandan Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun transfer döneminin son günü Türkiye'de bu incelemeleri yapma nedeninin bütçelerdeki denklik sorunu olduğu ortaya çıktı.