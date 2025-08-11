UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçları 12 Ağustos'ta oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.
Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
12 Ağustos:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)
20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)
20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)
21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)
21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)
22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0
