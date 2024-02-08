UEFA'dan, Konferans Ligi için flaş değişiklik

UEFA verdiği kararla UEFA Avrupa Konferans Ligi ismini UEFA Konferans Ligi'ne çevirdi.

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UEFA'dan, Konferans Ligi için flaş değişiklik
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08 Şubat 2024 15:23
UEFA son kurduğu Avrupa Konferans Ligi için flaş bir karar aldı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nin isminde bir değişikliğe gitme kararı aldı.

UEFA verdiği kararla adı UEFA Avrupa Konferans Ligi olan turnuvayı, UEFA Konferans Ligi'ne çevirdiğini açıkladı.

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