UEFA'dan, Konferans Ligi için flaş değişiklik

UEFA son kurduğu Avrupa Konferans Ligi için flaş bir karar aldı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nin isminde bir değişikliğe gitme kararı aldı.
UEFA verdiği kararla adı UEFA Avrupa Konferans Ligi olan turnuvayı, UEFA Konferans Ligi'ne çevirdiğini açıkladı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nin isminde bir değişikliğe gitme kararı aldı.
UEFA verdiği kararla adı UEFA Avrupa Konferans Ligi olan turnuvayı, UEFA Konferans Ligi'ne çevirdiğini açıkladı.