UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk takımı Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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15 Mart 2023 14:23
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek Türk takımı Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla'yı bu kez evinde ağırlayacak.

Turu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) (0-2)

20.45 Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) (0-1)

20.45 Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) (1-4)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-1)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) (3-3)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) (2-2)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) (0-2)

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