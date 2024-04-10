UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun çeyrek final ilk maçları perşembe oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final ilk maçları perşembe, rövanşlar ise 18 Nisan'da yapılacak.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final ilk maçları perşembe, rövanşlar ise 18 Nisan'da yapılacak.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
Milan (İtalya)-Roma (İtalya)
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)
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