12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Udoka: "Durant, genç oyuncuların önünü açmak istiyor"

Houston Rockets başantrenörü Ime Udoka, yeni transfer Kevin Durant'in takıma katılım sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Udoka, Durant'in yıldız statüsüne rağmen genç oyuncuları geri plana itmeden, onlara alan açmayı hedeflediğini söyledi.

Durant'in ilk mesajlarını paylaşan Udoka, "Takıma dahil olurken grubun bir parçası olmak istediğini ve kimsenin onun gölgesinde kalmamasını arzuladığını ifade etti. Genç oyunculara mesajı çok netti: Kim olduğunuzu bilin, gelişiminizi sürdürün, biz de onun sisteme nasıl uyum sağlayacağını birlikte göreceğiz," dedi.


Durant, birkaç hafta önce NBA tarihinin en büyük takasıyla Houston'a katılmıştı. Rockets, iki kez Finaller MVP'si seçilen yıldızı kadrosuna katmak için Jalen Green, Dillon Brooks, draft hakları ve birden fazla gelecekteki draft seçimini elden çıkarmıştı.

Kariyerinde 15 kez All-Star olan ve bir kez normal sezon MVP'si seçilen Durant, 27.2 sayı, 7.0 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla NBA'in en elit oyuncularından biri konumunda. Geçtiğimiz sezon Phoenix Suns formasıyla 62 maçta 26.6 sayı ortalaması tutturan Durant, sezonun son bölümünde yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalmıştı.

Houston kadrosu, Jabari Smith Jr., Amen Thompson ve Reed Sheppard gibi genç yıldız adaylarının yanı sıra Fred VanVleet, Steven Adams ve Clint Capela gibi deneyimli isimlerden oluşuyor. Udoka, Durant'in gelişiyle birlikte takımın hücum dengesini tamamen ona kaydırmak yerine, genç oyuncuların gelişimini ön planda tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Durant'in, kariyerinin önceki dönemlerinde Oklahoma City, Golden State, Brooklyn ve Phoenix'te üstlendiği ağır hücum yüklerinin aksine, Houston'da daha dengeli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ancak yıldız oyuncunun skor yetenekleri, takımın genç çekirdeğinin parlamasına engel olmayacak şekilde kritik bir rol oynamaya devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
