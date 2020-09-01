Udinese, Dorukhan Toköz için tekrar devrede

"GEÇEN YAZ 10 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olaniçin İtalya'dan sıcak bir haber geldi.Serie A ekiplerinden'nin, 24 yaşındaki milli oyuncu için devrede olduğu ve oyuncuyu kadroya katabileceği kaydedildi.Geçen yaz da Beşiktaş'aluk bir teklif yaptığı ve reddedildiği belirtilen Udinese'nin, oyuncunun sakatlığından geri dönüşünü bu sezon takip edeceğini ve devreye gireceği belirtildi.Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.