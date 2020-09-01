Udinese, Dorukhan Toköz için tekrar devrede

Serie A ekiplerinden Udinese, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncuyu Dorukhan Toköz'ü takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Udinese, Dorukhan Toköz için tekrar devrede
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01 Eylül 2020 17:54
Beşiktaş ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için İtalya'dan sıcak bir haber geldi.

Serie A ekiplerinden Udinese'nin, 24 yaşındaki milli oyuncu için devrede olduğu ve oyuncuyu kadroya katabileceği kaydedildi.

"GEÇEN YAZ 10 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

Geçen yaz da Beşiktaş'a 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve reddedildiği belirtilen Udinese'nin, oyuncunun sakatlığından geri dönüşünü bu sezon takip edeceğini ve devreye gireceği belirtildi.

Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



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