Üç milli eskrimci kota aldı

Üç milli eskrimci, Fransa'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ana tabloya kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üç milli eskrimci kota aldı
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07 Aralık 2023 22:05
Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakalarında mücadele eden üç milli eskrimci, ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün yapılan ön eleme maçlarında Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Furkan Yaman'ın rakiplerini eleyerek ana tabloya çıktığı belirtildi.

Milli sporcuların ana tablodaki maçları 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Organizasyonda, kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla ana tabloya kalmak için mücadele edecek.

 

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