U21 Kadınlar Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

21 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek. Milli takımın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U21 Kadınlar Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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05 Aralık 2024 12:10
Son güncelleme 05 Aralık 2024 12:26
Endonezya'da düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Milli Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri açıklandı. 

Milli takımın grup aşamasındaki rakipleri İtalya, Mısır, Polonya, Cezayir ve Çekya oldu. 
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde C Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, grup aşamasında İtalya, Mısır, Polonya, Cezayir ve Çekya ile mücadele edecek.

24 takımın katılımıyla 7-17 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Surabaya şehri ev sahipliği yapacak.

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