U20 Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsrail'i 88-76 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.



Ay-yıldızlılar müsabakaya Elif İstanbulluoğlu, Işık Su Güven, Berfin Sertoğlu, Şevval Sıla Kaplan ve Deniz Torğut beşiyle başladı. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısını 41-34 önde tamamladı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi ise 88-76 kazandı.



20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı'nda Berfin Sertoğlu 30 sayı – 2 ribaund – 4 asist, Elif İstanbulluoğlu 21 sayı – 8 ribaund ile oynadı. İsrail'de ise Hila Karsh 23 sayıyla mücadeleyi noktaladı.



Son 16 turunda İsrail'i eleyen milliler, 12 Temmuz Cuma günü çeyrek final müsabakasında Fransa'nın karşısına çıkacak.





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