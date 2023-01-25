U18 Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen hazırlık kampı sona erdi.



TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 Ocak'ta başlayan kampta, ay-yıldızlı ekip, kamp süresi boyunca Fenerbahçe ve HangiKredi Ümraniyespor'un 19 yaş altı takımlarıyla birer antrenman maçı oynadı.



18 Yaş Altı Milli Takımının hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:



Kaleciler: Arif Şimşir (Altınordu), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Atakan Nuri Ordu (Galatasaray)



Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Baran Karagöz (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Kaan Bengi (Bayern Münih), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Yasin Yağız Dilek (Medipol Başakşehir), Enes Albak (Yılport Samsunspor)



Orta Saha: Arda Süne (1.FC Köln), Furkan Yöntem (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Emre Topçu (Drogheda United), Emre Uzun (Fraport TAV Antalyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray), İzzet Furkan Malak (Göztepe), Onur İnan (Medipol Başakşehir), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor)



Forvet: Seçkin Batuhan Fırıncı (Bursaspor), Emirhan Demircan (Bayern Münih), Baran Demiroğlu (Galatasaray), Alihan Gümüş (Sakaryaspor)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ