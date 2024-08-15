U16 Kadın Milli Basketbol Takımı, Kosova'yı farklı geçti

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Kosova'yı 105-45 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Konya Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısını 50-16 önde tamamladı.
İkinci yarıdan üstün oyununa devam eden ay-yıldızlılar, maçtan 105-45 galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 17 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Konya Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısını 50-16 önde tamamladı.
İkinci yarıdan üstün oyununa devam eden ay-yıldızlılar, maçtan 105-45 galip ayrıldı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 17 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.
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