U-22 Kadın Voleybol Takımı'ndan net galibiyet

Çekya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U-22 Kadın Voleybol Takımı'ndan net galibiyet
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21 Temmuz 2023 21:12
22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Avusturya'yı 25-19, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci maçında Kosova'yla karşılaşacağı kaydedildi.

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