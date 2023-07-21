U-22 Kadın Voleybol Takımı'ndan net galibiyet

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Avusturya'yı 25-19, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendiği belirtildi.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci maçında Kosova'yla karşılaşacağı kaydedildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Avusturya'yı 25-19, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendiği belirtildi.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci maçında Kosova'yla karşılaşacağı kaydedildi.