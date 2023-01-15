Türkiye Tekvando Şampiyonası, sürüyor!

Konya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, üçüncü gün müsabakalarıyla devam ediyor.



Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda 2 bin 100 sporcu ve 4 bine yakın sporcu kafilesi yer alıyor.



Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlarda 57, erkeklerde ise 54 ve 87 kilolarda mücadeleler yapılıyor.



Organizasyon, 17 Ocak Salı günü tamamlanacak, 18 Ocak Çarşamba günü ise Türkiye Para Tekvando Şampiyonası düzenlenecek.





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