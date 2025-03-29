Türkiye Tekvando Federasyonundan Metin Şahin'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Tekvando Federasyonu, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan eski başkan Metin Şahin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Tekvando Federasyonundan Metin Şahin'e geçmiş olsun mesajı
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29 Mart 2025 15:46
Türkiye Tekvando Federasyonu, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan eski başkan Metin Şahin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bir önceki dönem federasyon başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Şahin'in Konya'da uğradığı menfur saldırı sonucu yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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