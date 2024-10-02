Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile DyDo Drinco arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi resmi sponsorluk anlaşması imzalandı.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve DyDo Drinco Türkiye CFO'su Çağlar Bakaç katıldı.



TBF Başkanı Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Son yıllarda markaları basketbol ile buluşturma noktasında büyük bir mesafe katettik ve sponsorlarımızın sayısındaki artış bizim için gurur verici bir gelişme oldu. Basketbolun, toplumları nasıl bir araya getirdiğine ve sınırları aşan bir tutkuya dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Bu tür iş birlikleri, basketbolun sadece sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal etkileri olduğunu da gözler önüne seriyor. Basketbol, gençlerimize ilham kaynağı olurken, markalar için de vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.



Yapılan anlaşmaların kulüplere önemli katkısının olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, "Sektöründe öncü markalarla gerçekleştirdiğimiz bu iş birlikleri bize güç veriyor. DyDo Drinco Türkiye ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki bu iş birliği, kulüplerimize önemli kaynaklar sağlarken sponsorumuzun da markasıyla ligimizde yer alma fırsatını elde etmesini sağlayacak. Bu stratejik ortaklıklar hem kulüplerimize hem de Türk basketboluna uzun vadede değerli katkılar sunacak. Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen DyDo Drinco Türkiye'nin yönetim kuruluna ve tüm katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



DyDo Drinco Türkiye CFO'su Çağlar Bakaç ise şunları kaydetti:



"Markalarımızı yan yana getiren ve 2024-2025 sezonu boyunca devam edecek anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Topluma, spora katkı sağlamak istiyoruz. Cola Turka, Çamlıca gibi markalarımızla uzun süre Türk sporuna destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu anlaşmanın Türkiye Basketbol Federasyonu katkısı ve liderliğiyle basketbola olan desteğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu birlikteliğin oluşumunda emeği geçen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını dilerim. Yeni sezonun hayırlı olmasını dilerim."



