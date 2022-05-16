Türkiye şampiyonu milli atlet, mahallesindeki çocukları eğitiyor

"Uçan Roman" lakaplı Atletizm Milli Takımı sporcusu Muammer Demir, kendisi gibi zorluklar içinde yetişen çocuklara spor eğitimi vererek onların suçtan uzak durmasını ve geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.



İzmir'de Roman ailenin 2 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen, gündelik temizliğe giden annesi ile temizlik işçisi babasının zorluklarla yetiştirdiği Muammer Demir (24), uzun atlama branşında 5 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



Enka Spor Kulübü ve Atletizm Milli Takımı'nda yeni başarılar için çalışmaya devam eden Demir, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocukları atletizme kazandırmak üzere Roman gençlerden kurulu 11 Yıldız Spor Kulübüne başkanlık yapıyor.



Bornova Belediyesinin Romanlar Derneğine tahsis ettiği spor sahasında dezavantajlı mahallelerden gelen 30 çocuğa eğitim veren Demir, geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmeye çalışıyor.



Demir, antrenman programı kapsamında çocuklara, sıçrama, koşu, esneme ve denge çalışmaları yaptırıp, atletizm oyunları oynatıyor.



"Çok güzel tepkiler alıyorum"



Muammer Demir, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı kazanmanın, Roman bir sporcu olarak kendisine gurur verdiğini söyledi.



Roman toplumunun adını başarıyla temsil ettiğine inandığını belirten Demir, "Çok güzel başarılar elde ettim. Roman toplumuna sporcu kazandırdım. İnsanların Romanlar hakkındaki düşüncelerini değiştirdiğime kesinlikle inanıyorum. Çünkü bizim mahallelerimiz biraz dezavantajlı. İnsanlar, Romanlar hakkında daha çok 'Eğlenen, davul, zurna çalan..' diye düşünüyor. Ancak televizyonda Roman kökenli sporcu olduğunu da görüyorlar. Çok gururlanıyorum. Sahada başarılı olduktan sonra Roman havası oynamam da insanlara çok keyif veriyor. Çok güzel tepkiler alıyorum." diye konuştu.



"Yarışlara gidemediğim zamanlar oldu"



Demir, atletizm sporuna 16 yaşında başladığını ve büyük sıkıntılar yaşadığını anlatarak, para bulamadığı için yarışlara gidemediği zamanlardan geçtiğini aktardı.



Ailesinden ve hocalarından büyük destek gördüğünü, kendisinin de çalışmaktan hiç yılmadığını anlatan Demir, sonunda başarıya ulaştığını, 8 yıldır da Milli Takım sporcusu olduğunu dile getirdi.



Demir, maddi zorluklar yaşayan Roman çocukların iyi bir geleceğe sahip olmasını istediğini vurgulayarak, "Bu çocukların arasından da şampiyon çıkar. 'Uçan Roman'ların daha çok olacağına inanıyorum. Milli Takım'da aktif şekilde kamp çalışmalarım sürüyor. Arkadaşlarım var ve onlar da gelip çocuklara bakıyor. Kardeşlerimize ben çok inanıyorum. Hatta birçok kez söyledim, biz Romanlar atletizm konusunda, spor konusunda çok yetenekliyiz. Bize destek sağlandığında ben inanıyorum ve iddia ediyorum, Avrupa, dünya şampiyonu olacak kapasitemiz var. Biz çok öz güvenliyiz." ifadelerini kullandı.



Eğitimler Roman olmayanlara da açık



Muammer Demir, Romanların zaman zaman ayrımcılığa maruz kaldığını ancak kendi spor kulübünde kimseye ayrımcılık yapılamayacağını belirtti.



Herkesi tesislerine davet eden Demir, "Biz kimseyi ayrıştırmadan, buradaki herkesi, komşularımızı tesise getiriyoruz. 'Sen Roman değil misin? Spor yapamazsın.' diye bir şey asla demiyoruz. Halı sahamızı kullanabilirler, gelirler büfemizden yemeğimizi, içeceğimizi alabilirler." dedi.



Demir, asıl amaçlarının Roman çocuklarını suçtan uzak tutmak olduğunu kaydederek, "Ben kurtaramadığım çocuklar için çok üzülüyorum. İnanılmaz derecede kendimi suçluyorum. Kaymakamlıktan, büyükşehir belediyesinden, herkesten yardım bekliyorum. Çünkü biz dezavantajlı mahalleyiz. Benim bu çocukları spora kazandırmam lazım. Sporla bunları eğlendirmem lazım. Yenen takım Roman havası oynuyor. Hiçbiri burada mutsuz değil." değerlendirmesinde bulundu.



Emir Çiçek adlı 10 yaşındaki kulüp öğrencisi de spor yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben de hocam gibi sporcu olmak istiyorum." dedi.



Havvanur Akartuna (5) ise kulüpte çok güzel vakit geçirdiğini söyledi..





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