Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan "Rally Bodrum", Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin birinciliğiyle sona erdi.



Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Milas Kaymakamlıkları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere bazı dernek, otel ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen organizasyon, Bodrum Belediye Meydanı'nda tamamlandı.



GP Garage My Team'in Romanyalı ekibi Andrei Girtofan-Dorun Pulpea'nın ikinci sırada podyuma çıktığı rallinin, genel klasman üçüncülüğü ve "Sınıf 3" birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak elde etti.



47 otomobil ve 94 sporcunun mücadele ettiği rallide, Fransız Corentin Silvestre ile yarışan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, ralliyi genç pilotlar birincisi olarak tamamladı, aynı zamanda Nothing özel ödülü ile Mustafa Ergene etabı en iyi zaman ödülünün de sahibi oldu.



Master pilotlar birincisi, Şener Güray ile yarışan Uğur Soylu olurken, kadın pilotlar birinciliğini de Yusuf Çalık ile yarışan kızı Eda Soylu elde etti.



"Sınıf 4" ve "İki Çeker" klasmanlarında Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren ekibi Marmaris'in ardından Bodrum'da da birinciliğe ulaştı. "Sınıf N"de GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu ve "Sınıf 5"te de Demir Sancaklı-Aras Dinçer ikilisi birincilikleri paylaştı.



Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Evren Olcay-Yenal Kaya birinci oldu. Eskişehirli ekip, aynı zamanda kategori 2 birinciliğini de aldı.



Özgür Yürük-Mutlu Güler ekibi, genel klasman ikinciliği, kategori 4 birinciliğini elde ederken kupanın üçüncüsü ve kategori 3 birincisi ise Yaman Yılmaz-Ali Emre Yılmaz ekibi oldu.



Kategori 1'de Faruk Sayın-Hilal Olgun birincilikleri paylaştı. Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası kadın pilotlarda Çiğdem Tümerkan, kadın co-pilotlarda da Derya Ulus birinciliği elde etti.



Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-25 Mayıs'ta Bursa Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilecek Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.