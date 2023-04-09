Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası başladı!

Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı.
Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya farklı şehirlerden 25 takım, 150 sporcu katılıyor.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.
Şampiyona 12 Nisan'da final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erecek.
Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya farklı şehirlerden 25 takım, 150 sporcu katılıyor.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.
Şampiyona 12 Nisan'da final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erecek.
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