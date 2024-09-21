Türkiye Kürek Federasyonuna Erhan Ertürk yeniden başkan

Türkiye Kürek Federasyonu'nun olağan genel kurulunda Erhan Ertürk, 149 oyla yeniden başkan seçildi. Ertürk, kürek sporunu daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarının sözünü verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kürek Federasyonuna Erhan Ertürk yeniden başkan
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21 Eylül 2024 14:16
Son güncelleme 21 Eylül 2024 14:25
Türkiye Kürek Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Erhan Ertürk seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.

The Green Park Hotel'deki seçime, mevcut başkan Erhan Ertürk tek aday olarak girdi. Kullanılan 156 oyun 149'unu alan Ertürk, ikinci kez başkanlığa getirildi.

Ertürk, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz seçimde söylediğim vaatleri gerçekleştirdiğimizi gördünüz. Pek çok ilki gerçekleştirerek, kürek sporunu bambaşka bir seviyeye getirdik. Bizler yine aynı azim ve kararlılıkla bu dönemde de yılmadan çalışmanın sözünü veriyoruz. Sizlere en büyük vaadimiz bu olacak." ifadelerini kullandı.

Erhan Ertürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Bekir Sevimli, Bülent Eren, Recai Cihan Ayger, Ferdiye Erdoğan, Hasan Murat Atay, Nesim İba, Ozan Bayülken, Sena Hisarlıoğlu, Tolga Saygılı, Yunus Yılmaz.

 
 
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