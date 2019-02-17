BU SEZON 2 KEZ ANADOLU EFES, 1 KEZ FENERBAHÇE

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE 4. RANDEVU

Erkekler Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.Saat 19:00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'yle karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 13 Şubat Çarşamba günü 20:30'da oynanan müsabakayı 78-70 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Nicolo Melli 20 sayı ve 7 ribaund, Luigi Datome ise 15 sayı, 6 ribaund ve 2 asist üretti.Obradovic'in öğrencileri, yarı finalde ise Türk Telekom'u 73-65 ile geçti. 16 Şubat Cumartesi günü 19:00'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko adına en skorer isimler Kostas Sloukas (18) ve Melih Mahmutoğlu (16) oldu. Fenerbahçe Beko'nun Fransız pivotu Joffrey Lauvergne, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Tyler Ennis Ankara'daki takım kafilesinde yer almıyor. Yarı final maçında sakatlanan Lauvergne'nin de finalde forma giymesi beklenmiyor.Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı daha önce beş kez müzesine götürdü. Sarı lacivertliler, bu kupada mutlu sona son kez 2016 yılında Bursa'da ulaşmıştı. Çekişmeli geçen finalde Darüşşafaka'yı 67-65 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı müzesine götürmüştü.Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda finale yükselirken Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş Sompo Japan'ı eledi.Lacivert-beyazlılar, çeyrek final mücadelesinde 14 Şubat Perşembe günü 17:30'da Gaziantep Basketbol ile karşılaştı ve maçtan 73-59 galip ayrıldı. Adrien Moerman 16 sayıyla müsabakanın en skorer oyuncusu oldu.Efes, yarı finalde ise 16 Şubat Cumartesi günü 16:00'da Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70 ile geçti. Fransız uzun forvet Moerman, bu mücadelede de 29 sayıyla yıldızlaştı.Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götürdü. Lacivert beyazlılar, geçtiğimiz sezon bu kupayı finalde Tofaş'ı 78-61 mağlup ederek kazanmıştı.Bu sezon iki takım şu ana dek üç maçta karşılaştı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında bir uzatma bölümü sonunda 86-79 yendi. Diğer iki mücadelede ise gülen taraf Anaolu Efes oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını 65-62 kazanan lacivert beyazlılar, EuroLeague'deki buluşmadan ise 89-83 üstün ayrıldı.Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 4. kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.İlk 3 final1994 : Efes Pilsen 81-76 Fenerbahçe1997 : Efes Pilsen 84-71 Fenerbahçe2015 : Anadolu Efes 70-60 Fenerbahçe