Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimi ile belirlendi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde Riva'daki tesislerde gerçekleştirilen kura çekiminde, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da yer aldı.



50 takımın mücadele edeceği 2. Eleme Turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak.



Eşleşmeler şu şekilde:



Kardemir Karabükspor-Karşıyaka



Çankaya-Ofspor



Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor



Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi



Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor



76 Iğdır Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan



Esenler Erokspor-Osmaniyespor



İçel İdmanyurdu-Düzcespor



68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor



Hacettepespor-Kahta 02



Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor



Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor



Çarşambaspor-Altındağspor



Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor



Bergama Belediyespor-Sancaktepe



1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor



Mardin 1969-Gümüşhanespor



Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği



Hendekspor-52 Orduspor



Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor



Ağrı 1970-Kuşadasıspor



Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor



Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı



Edirnespor-Çatalcaspor



Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor



