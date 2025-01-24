Türkiye Kupası dörtlü finali Şanlıurfa'da

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Finali, Şanlıurfa'da düzenlenecek.



Fenerbahçe Beko, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor'un çeyrek final bileti aldığı organizasyonda, yarı final ve final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.



11-12 Şubat 2025 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Şanlıurfa'da bir araya gelecek.



Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile de lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi final bileti almak için mücadele edecek.



Türkiye Kupası 2025'in çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 27 Ocak Pazartesi günü, saat 11.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



