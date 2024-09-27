Türkiye-Karadağ maçının güvenlik toplantısı yapıldı!

Türkiye-Karadağ maçının İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Samsun'da yapıldı.

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Türkiye-Karadağ maçının güvenlik toplantısı yapıldı!
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27 Eylül 2024 18:18
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Karadağ ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasıyla ilgili Samsun'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla ilgili güvenlik tedbirleri ve hazırlıklar görüşüldü.

Toplantının sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cem Yücel, Vali Tavlı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

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