Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mağlup!

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'ya 81-73 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Almanya'yla karşılaştı.
İlk yarıyı 45-39 geride kapatan Türkiye, maçı da 81-73 kaybetti.
18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında yarın TSİ 15.30'da Belçika'yla karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında Almanya'yla karşılaştı.
İlk yarıyı 45-39 geride kapatan Türkiye, maçı da 81-73 kaybetti.
18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında yarın TSİ 15.30'da Belçika'yla karşılaşacak.
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