Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışı 15 Eylül'de

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, organizasyona TOSFED Körfez Yarış Pisti ev sahipliği yapacak.



Ücretsiz izlenebilecek şampiyonada sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.



Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.30'daki ödül töreniyle sona erecek.





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