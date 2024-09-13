Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışı 15 Eylül'de

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, 15 Eylül Pazar günü Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışı 15 Eylül'de
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13 Eylül 2024 13:54
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, organizasyona TOSFED Körfez Yarış Pisti ev sahipliği yapacak.

Ücretsiz izlenebilecek şampiyonada sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.30'daki ödül töreniyle sona erecek.

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