Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer dönemi başlıyor

Haber; Sporx.com
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Türkiye'de transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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16 Haziran 2021 13:53
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi perşembe günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi. Perşembe başlayacak transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.


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