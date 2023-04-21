Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, Avusturya'ya mağlup!

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Avusturya'ya 1-0 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kotoriba Stadı'ndaki mücadelede Avusturya'nın golünü 77. dakikada Oghenetejiri Adejenughure kaydetti.



Turnuvanın diğer maçında Hırvatistan, Norveç'i 2-1 yendi.



Teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'a da 1-0 kaybederken, son maçını 24 Nisan Pazartesi günü Norveç ile oynayacak.





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