Türk voleybolunun acı günü

Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk voleybolunun acı günü
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29 Haziran 2024 17:16
Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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