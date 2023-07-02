Türk Telekom, Steven Enoch'u kadrosuna kattı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi, Türk Telekom, ABD'li pivot Steven Enoch'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türk Telekom, Steven Enoch'u kadrosuna kattı!
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02 Temmuz 2023 22:38
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 25 yaşındaki ABD'li pivot Steven Enoch'u transfer ettiğini açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Steven Enoch yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Steven Enoch'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Steven Enoch." ifadeleri kullanıldı.

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