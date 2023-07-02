Türk Telekom, Steven Enoch'u kadrosuna kattı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 25 yaşındaki ABD'li pivot Steven Enoch'u transfer ettiğini açıkladı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Steven Enoch yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Steven Enoch'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Steven Enoch." ifadeleri kullanıldı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Steven Enoch yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Steven Enoch'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Steven Enoch." ifadeleri kullanıldı.
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