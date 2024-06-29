Türk Telekom, Max Heidegger'i kadrosuna kattı

Türk Telekom, 27 yaşındaki oyun kurucu Max Heidegger'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Türk Telekom, Max Heidegger'i kadrosuna kattı
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29 Haziran 2024 17:05
Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom; İsrail, ABD ve Avusturya pasaportları bulunan oyun kurucu Max Heidegger'i transfer etti.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu Umana Reyer Venezia'da tamamlayan Max Heidegger'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Max Heidegger." ifadelerine yer verildi.

Türkiye liginin 2022-23 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu; Maccabi Playtika, Bnei Herzliya, EWE Baskets Oldenburg, Saski Baskonia, Windy City Bulls ve Umana Reyer kulüplerinde de oynadı.

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