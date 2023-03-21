Türk Telekom, İngiltere deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nın 17. haftasında çarşamba günü İngiltere'nin London Lions takımına konuk olacak.
The Copperbox Arena oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İngiliz ekibi, 7 galibiyet, 9 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.
Her iki takım da play-off'u garantilerken, Türk Telekom ilk karşılaşmada rakibini 102-74 yenmişti.
The Copperbox Arena oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İngiliz ekibi, 7 galibiyet, 9 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.
Her iki takım da play-off'u garantilerken, Türk Telekom ilk karşılaşmada rakibini 102-74 yenmişti.
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