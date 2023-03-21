Türk Telekom, İngiltere deplasmanında

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda çarşamba günü London Lions'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom, İngiltere deplasmanında
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21 Mart 2023 13:50
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nın 17. haftasında çarşamba günü İngiltere'nin London Lions takımına konuk olacak.

The Copperbox Arena oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İngiliz ekibi, 7 galibiyet, 9 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.

Her iki takım da play-off'u garantilerken, Türk Telekom ilk karşılaşmada rakibini 102-74 yenmişti.

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