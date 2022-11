Türk Telekom, Avrupa ve ligde durdurulamıyor

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, tempolu ve yenilgiyi kabul etmeyen bir takım kurduklarını belirterek göze hoş gelen basketbol oynadıklarını söyledi.



Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda 5 maçta elde ettiği 4 galibiyetle B Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor. Ligde de 8 maçta 7 galibiyeti bulunan Türk Telekom, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor.



Başkent temsilcisi, ligde 6, ULEB Avrupa Kupası'nda da 4 maçtır yenilmiyor. Başkent temsilcisi, son olarak ULEB Avrupa Kupası'nda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 81-66, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 91-75 yendi.



Türk Telekom tüm kupalara talip



Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, AA muhabirine takımlarının son dönemde aldığı başarılı sonuçları değerlendirdi.



Türk Telekom'un tüm kupalara talip olduğunu belirten Kıraç, 10 maçtır yenilmediklerini ifade etti.



Gelecek haftalarda ligde TOFAŞ ve Fenerbahçe Beko, ULEB Avrupa Kupası'nda da Yunan temsilcisi Promitheas Patras ve İspanyol takımı Gran Canaria ile karşılaşacaklarını anımsatan Kıraç, "Bu zorlu maçlardan galibiyetler çıkararak Türk Telekom'un gücünü göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Kıraç, yönetimin ve antrenör ekibinin birlikte çalışmasının, bir bütün olmasının başarıyı da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Tempolu, yenilgiyi kabul etmeyen bir takım kurduk. Erdem Can tutkulu bir başantrenör ve basketbolla yaşıyor. Takıma dokunuşlarından, oyuncuların performanslarını yükseltmesinden çok memnunuz. Teknik, taktik bilgisi çok üst seviyede. Genç, dinamik tutkulu bir ekibimiz var. Bu kadar basketbolla yaşayan insanların bir arada olmasını önemsiyoruz. Takımımız geri düşse de mücadele ediyoruz. Gerek yerli oyuncularımız gerekse yabancı oyuncularımız takım olmanın gerekliliğini yerine getiriyorlar. Takım oyununu ve mücadele gücünü üst düzeyde tutuyoruz. Oyuncularımız göze hoş gelen bir basketbol sergiliyor. Bu da yönetim olarak bizim arzu ettiğimiz, ısrarla vurguladığımız bir anlayışın ürünü."



"Şu anki mücadeleden çok memnunum"



Uzun bir maratona girdiklerine dikkati çeken Kıraç, "Biz her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Ancak gerçekleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mağlup olduğumuz maçlar da olacak. Şu anki mücadeleden çok memnunum, mağlup olduğumuz zaman dahi terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Yusuf Kıraç, Türk Telekom markasının sporu her zaman desteklediği belirterek, şunları kaydetti:



"Türk Telekom markası basketbolla özdeşleştiği için burada kuracağımız sistemle basketbol sporunun gelecek nesillere yayılmasına da katkı sağlamak da istiyoruz. Türk Telekom'un basketbola verdiği destekle Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanıp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer alma potansiyelimiz var. Yönetim olarak hedefimiz elbette ki en tepesi. Ankaralı basketbol severlere bu başarıyı yaşatabiliriz. Türk Telekom ailesinin kurumsal kültürünün desteğini arkamızda hissetmek çok kıymetli."





