Türk sutopunun 'sporcular yüzme biliyor mu?' denilen noktasından başarıya uzanan yolu

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın LEN Challenger Kupası'nı kazanmasıyla gözler, Türkiye'nin son yıllardaki yatırımlarla bu branştaki yükselişine çevrildi.



AA muhabiri, sutopunda gelmeye başlayan başarıların arka planında yaşananları derledi.



Olimpik bir branş olan sutopu, 2. olimpiyatların düzenlendiği 1900 yılında dünyanın en büyük spor organizasyonuna dahil oldu. Tarih boyunca sadece iki kez olimpiyata alınmayan (1986 ve 1916) ve 1920'den bu yana aralıksız olimpiyatta yer alan sutopu, profesyonel bir branş olsa da Türkiye'de amatör bir şekilde icra ediliyor. Sporcuların ve antrenörlerin kazandıkları maaşlar, Avrupa'daki meslektaşları ile karşılaştırılamayacak kadar az.



Bu zor şartlar altında uluslararası arenada da var olmaya çalışan Türk sporcular, önceki yıllarda özellikle milli maçları farklı kaybediyordu. Hatta spor basınında ve sosyal medyada işin arka planını bilmeden hazırda bekleyenler, "boğulmadan gelseler iyidir", "sutopu oynayan bu sporcular, yüzme biliyor mu?" şeklinde sporcuların kişiliklerini hedef alan eleştiriler yapıyordu.



Gençlik ve Spor Bakanlığının önderliğinde, Türkiye Sutopu Federasyonunun yatırımlarıyla özellikle son dönemde bu algıyı yıkan Türk sutopu, kulüp takımlarının aldığı başarılarla dikkati çekmeye başladı.



Erkeklerde ENKA Spor Kulübü geçen sezon LEN Challenger Kupası'nda yarı final oynayarak, Türkiye'nin sutopundaki iddiasını Avrupa'ya gösterdi.



- Yarım kalan hikayeyi Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediyespor tamamladı



Geçen sezon ENKA'nın başarısının üzerine çıkarak sutopunda Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluklarını erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediyespor getirdi.



İzmir Büyükşehir Belediyespor, LEN Challenger Kupası'nın finalinde sutopunda ekol ülkelerden Sırbistan'ın güçlü takımı Kızılyıldız'ı 10-9 yendi ve imkansız gibi gözüken şampiyonluk ipini namağlup olarak göğüsledi.



İzmir ekibinin başarısından sonra bu sefer sahneye erkeklerde Galatasaray çıktı. Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj'ı LEN Challenger Kupası'nın finalinde iki maçta da büyük üstünlük kurarak yenen Galatasaray, Avrupa şampiyonluğuna uzandı.



Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un bu tarihi başarıları, Türk sutopunun dönüm noktalarından biri oldu.



- A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti



Sutopunda Türk kulüplerinin yükselişi, milli takım seviyesinde de görülmeye başlandı.



A Milli Kadın Sutopu Takımı, bu yıl başında Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılımın büyük bir coşkuyla kutlandığı Türkiye'de, bu derece zor bir sporda, kadın milli sporcuların aldığı başarı ise medyanın pek ilgisini çekmedi. Ancak bu başarının farkında olan milli sporcular, mütevazı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na katılmanın gururunu yaşadı.



Bu şampiyonada tarihinin ilk galibiyetini elde eden Türkiye, organizasyonu 13. sırada bitirdi.



- Alt yaş milli takımları umut verdi



Geçen sene Manisa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, hem erkeklerde hem de kızlarda başarılı bir performans ortaya koydu.



17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, şampiyonada 7 maçının 4'ünü kazandı ve çeyrek finale kadar yükseldi. Milliler, organizasyonu 8. sırada tamamladı.



17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise 16 takım arasından Avrupa 9'uncusu oldu.



Son olarak 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 maçın tamamını kazanıp 35 averaj elde ederek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



Alt yaş gruplarında gelen bu başarılı sonuçlar, sutopunda öz güveni artırarak, hedefin ilerleyen yıllarda olimpiyata katılma olarak belirlenmesini sağladı.



- Emre Turanlı başarıyı anlattı



Sutopundaki yükselişin perde arkasında yaşananları, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkan Vekili Emre Turanlı anlattı.



Turanlı, Türkiye Sutopu Federasyonunun, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle mali yönden güçlü bir federasyon olduğunu vurgulayarak, "Bakanlıktan aldığımız destekler, güçlü sponsorluklar, ikili kamp ve şampiyona gelirleri, uluslararası kuruluşlar ile yaptığımız projelerden elde edilen gelirler sonucu başta kulüplerimize ayırdığımız kaynak olmak üzere antrenörlerimize, sporcularımıza ve hakemlerimize de önemli desteklerde bulunuyoruz. Son iki yıldan beri olimpik kadroda bulunan sporcularımız ile Türkiye şampiyonalarında büyüklerde ilk 3, alt yaş gruplarında ilk 2'ye giren sporcularımızın tamamı 'Olimpik Ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik' kapsamında her ay düzenli olarak maaş alıyor. Bu çalışmalar sonucu liglere katılan takım sayısında 2 kattan fazla artış sağlandı." ifadelerini kullandı.



Sutopuna ilginin yaptıkları yatırımlarla her geçen gün arttığını aktaran Turanlı, şunları kaydetti:



"Milli takımlarımızın uluslararası alanda girdiği rekabette başarılı olması için çok ciddi bir planlama ve çalışma gerekiyor. Milli takım kamplarımız ve hazırlık müsabakalarımızda hem nitelik hem nicelik olarak gözle görülür bir gelişme var. Yükü antrenörlerimizin üzerinden almaya çalışıyoruz. Artık milli takımlarımızdaki başantrenörlerimiz, menajer ve yardımcı antrenörün yanı sıra kaleci antrenörü, kondisyoner, fizyoterapist, psikolog ve video analizciden oluşan güçlü bir kadro ile çalışıyor. Bilimle sporumuzu buluşturmak adına sporcu performans testleri ile düzenli olarak sporcularımızı takip ediyoruz. Tüm yaş gruplarında son iki yılda yapılan milli takım hazırlık kampı ve müsabakası sayısını 3 katına çıkarmayı başardık."



Sutopunun dünyanın en zor spor branşlarından biri olduğunu vurgulayan Turanlı, "Önemli maçlarımız TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor, her yaş grubundaki Türkiye Şampiyonası finallerimizi ise YouTube kanalımızdan canlı yayınlıyoruz. Beklentimizin çok üzerinde bir izlenme sayısına ulaştık. Bu durum hem bu spora emek veren camiamızı motive ediyor hem de yeni sporcu kazanmamızı sağlıyor." dedi.



Emre Turanlı, uluslararası maçlarda delege ve hakem görevlendirmeleri yaptıklarını, hatta Avrupa Kupası finalini bir Türk kadın hakeminin yönettiğini hatırlattı.



- Büyük kulüplere çağrı



"Doğru planlama, odaklanma ve çalışma ile daha önce herkesin alay konusu olan bu branşta kimsenin tahmin bile edemeyeceği başarılar elde edebildik." diyen Turanlı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de seslenerek, şöyle konuştu:



"Bundan sonrası için sutopunda hem milli takım hem de kulüp takımları seviyesinde kazanmış olduğumuz bu ivmeyi sürdürmemiz çok önemli. Benim gönlümden geçen; keşke Türkiye'nin 3 büyük kulübü birden Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde var olsa. Beşiktaş ve Fenerbahçe, rekabeti daha da üst seviyelere taşıyacak şekilde yatırım yapsa. Keşke İzmir'in muhteşem taraftara sahip Göztepe, Karşıyaka kulüpleri ve hatta Adana'nın bir dönem sutopunda lige ambargo koyan ve 14 sene üst üste şampiyon olan Adana Demirspor'u da bu rekabete katılsa."





