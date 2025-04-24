Türk okçuluğunun geleceği, altyapıdan gelen sporcularla güvende

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun geleceğinin güvende olduğunu belirterek, klasik ve makaralı yayda çok sayıda genç ve yetenekli sporcunun milli takıma katıldığını söyledi.



Ergin, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 27 ülkeden 196 sporcunun katılımı ile düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı müsabakalarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Avrupa kıtasının ilk açık hava yarışması olduğunu belirtti.



Sezonun başlangıcını Dünya Kupası'nın ilk ayağı olan Florida'da yaptıklarını anımsatan Ergin, Avrupa Grand Prix'inin sezonun geri kalan kısmında milli takımın başarabilecekleri hakkında ön fikir elde etmek açısından önemli olduğunu söyledi.



Makaralı ve klasik yay takımının sezona iyi hazırlandığını ve bu yıl düzenlenecek organizasyonlardan başarılı sonuçlar almayı beklediklerini dile getiren Ergin, "Bu yıl bizim için en önemli yarışma 5-12 Eylül'de Kore'de düzenlenecek dünya şampiyonası. En son dünya şampiyonasında erkek takım ile gümüş madalya elde etmiş ve bir ilki başarmıştık. Bu sefer madalyanın rengini değiştirerek ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.



"Sporcu çeşitliliğimiz, okçuluktaki seviyemizi ve gücümüzü gösteriyor"



Türk okçuluğunun son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm kulüplerimiz Türk okçuluğuna büyük katkı sağlıyor. Bölgelerdeki antrenörlerin ortaya koyduğu emek inanılmaz. Her yıl başında, gelecekte madalya kazanma potansiyeline sahip 3-4 sporcuyu milli takıma dahil ediyoruz. Bu, hem gurur verici hem de önemli bir sorumluluk. Milli takım teknik ekibi olarak bu sorumluluğu taşıyoruz ve sporcularımızı uluslararası alanda madalya kazanabilecek düzeye getirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.



Genç sporcularımız sayesinde artık farklı takım kombinasyonlarıyla uluslararası şampiyonalarda madalya kazanıyoruz. Sporcu çeşitliliğimiz, Türk okçuluğunun ulaştığı seviye ve sahip olduğu gücü ortaya koyuyor."



