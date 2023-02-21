Türk Hava Yolları, Fransa'da tur kapısını araladı

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA
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Türk Hava Yolları, Fransa'da tur kapısını araladı
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21 Şubat 2023 22:48
Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-0 yendi.

Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları, 25-18, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

İki ekip, rövanş mücadelesinde 1 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

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