Türk güreşçiler Zagreb'de Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek. Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen şampiyonada madalya rekoru kırarak Kadınlarda Avrupa Şampiyonu, Erkekler Serbest ve Grekoromen stilde ise takım halinde Avrupa 2'ncisi olan Türkiye, bu başarıyı daha yukarıya taşımayı hedefliyor.



EN FAZLA SPORCU VE MADALYA ASKİ'DEN



Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ASKİ Spor Güreş takımından 14 sporcu, Zagreb'de mindere çıkacak. 1923 yılında kurulan Türkiye Güreş Federasyonu, Avrupa şampiyonalarında bugüne kadar 139 bronz, 88 gümüş ve 102 de altın olmak üzere toplam 338 madalya kazandı. 1985 yılında kurulan ve 2001 yılında güreş branşını açan Ankara Büyük Şehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcuları ise katıldıkları Avrupa Şampiyonalarında bugüne kadar 76 madalya kazanarak milli takıma katkı sağladı. Milli takımlara en çok sporcuyu veren ve en çok madalya (41 altın, 12 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 76) kazanan takım olan ASKİ Spor Kulübü, Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesinde de büyük bir heyecan yaşıyor. 14 sporcusu milli takımda yer alan Başkent ekibi, milli madalya koleksiyonuna yenilerini eklemeye kararlı.



AĞIR SIKLETLERDE TÜRK SPORCULAR AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Ağır sıkletlerde Avrupa'nın tartışılmaz en büyüğü olan Türkiye Güreş Milli Takımı, Yasemin Adar Yiğit ile 5, Taha Akgül'le 9 ve Rıza Kayaalp ile de 11 şampiyonluk yaşayan tek ülke konumunda. Kadınlardaki gururumuz Yasemin Adar Yiğit Zagreb'de 6'ıncı defa, Taha Akgül 10'ncu ve Rıza Kayaalp ise 12'nci kez şampiyon olarak Avrupa'nın zirvesinde kalmak istiyorlar.



TAHA AKGÜL'ÜN REKORUNUN KIRILMASI ÇOK ZOR



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün hedefi 10'uncu kez altın madalya kazanmak. 125 kiloda Avrupa'nın zirvesine yerleşen Akgül, serbest stilin başarılı isimleri Bulgar Valentin Yordanov (7) ve Rus Buvaysa Saytiyev'e (6) fark attı. 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçen ve bu rekorunun kırılması bundan sonra çok zor gözüken Taha Akgül, 10'uncu kez Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor.



RIZA KAYAALP'İN HEDEFİ KARELİN'İN REKORUNU EGALE ETMEK



130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp'in hedefi ise grekoromen stilde 12 kez Avrupa Şampiyonu olan eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin'e ait rekoru egale etmek. 11 şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Kayaalp, Zagreb'de altın madalya kazanması halinde Karalin'in rekoruna ortak olacak.



TÜRKİYE GEÇEN YIL TARİH YAZMIŞTI



Türkiye Güreş Milli Takımı, geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk kez 10 final yapmış, 7'si altın olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak rekor kırmıştı. Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu olurken, Erkekler Serbest ve Grekoromen takımları ise Avrupa 2.liğini elde etmişti.



17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Takımı şu sporculardan oluşuyor:



SERBEST STİL KADINLAR:



50kg Evin Demirhan Yavuz (ASKİ)



53kg Zeynep Yetgil (İBB)



55kg Bediha Gün (ASKİ)



57kg Elvira Kamaloğlu (İBB)



59kg Eda Tekin (İzzet Tekeli Akademi SK)



62kg Selvi İlyasoğlu (Köyceğiz BLD. SK)



65kg Büşra Efe (İBB)



68kg Nesrin Baş (BJK)



72kg Buse Çavuşoğlu Tosun (Yalova Çiftlikköy SK)



76kg Yasemin Adar Yiğit (Balıkesir BB)



GREKOREMEN STİL ERKEKLER:



55kg Adem Burak Uzun (İBB)



60kg Kerem Kamal (İZMİR BB)



63kg Mehmet Çeker (ASKİ)



67kg Murat Fırat (ASKİ)



72kg Selçuk Can (ASKİ)



77kg Yunus Emre Başar (İBB)



82kg Burhan Akbudak (İBB)



87kg Ali Cengiz (ASKİ)



97kg Metehan Başar (İBB)



130kg Rıza Kayaalp (ASKİ)



SERBEST STİL ERKEKLER:



57kg Süleyman Atlı (ASKİ)



61kg Emrah Ormanoğlu (ASKİ)



65kg Hamza Alaca (İLB)



70kg Servet Coşkun (ASKİ)



74kg Soner Demirtaş (ASKİ)



79kg Muhammet Akdeniz (ASKİ)



86kg Fatih Erdin (İBB)



92kg Feyzullah Aktürk (Balıkesir BB)



97kg İbrahim Çiftçi (ASKİ)



125kg Taha Akgül (ASKİ)





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