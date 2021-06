Türk basketbolunun geleceği Garanti BBVA Gençler Ligi

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi heyecanı final maçlarıyla tamamlandı.



Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2017'den beri düzenledikleri ve bu yıl ilk kez kızlar kategorisinde de gerçekleştirdikleri Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin önemsedikleri bir organizasyon olduğunu söyledi.



Türkoğlu, ligle ilgili söylenecek çok şeyin olduğunu belirterek, "Gençler ligi bizim gerçekten önemsediğimiz ve her geçen gün üstüne katarak yaptığımız bir organizasyon." dedi.



Bu yıl ilk kez kızlar kategorisinde de organizasyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Türkoğlu, "Her ne kadar pandemi sürecinden dolayı kısıtlı sürede ve sayıda organizasyonu yapsak da amacımız, altyapıya, gençlerimize bir şekilde destek olup onların basketbol anlamında gelişimini sağlamak. Bu anlamda kulüplerimize, bizimle yaptıkları iş birliğinden dolayı ne kadar teşekkür etsek az. Sonuçta her ne kadar bu organizasyonları biz üstlensek ve yapsak da onlarla iyi iş birliği içinde yapıyoruz. Buradan herkes memnun ayrılıyor. Onun için destek olan, bu süreçte bizimle olan herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.



Pandemi koşullarının kendilerini bazı şeyleri yapma konusunda kısıtlamasına rağmen bir şekilde imkan bulup sponsorlar ve destekçilerle farklı yerlerde, farklı şekillerde organizasyonu yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Her ne kadar pandemi süreci tüm ülkeyi etkilemiş olsa da federasyon yöneticileri olarak, bizlerin sorumluluk alması gerektiğine inanan insanlarız. Kulüplerimizle, sporcularımızla yaptığımız istişareler sonucunda hem sağlığı ön plana koyduk hem de imkanları en iyi şekle getirdiğimiz bir süreç yarattık. Kızlar anlamında bu sene belki 10 takım katılabildi ama önümüzdeki yıllar için teşvik olacaktır. Takım sayısı artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Salgın sürecinin geçmesinin ardından bu tür çalışmaların daha iyiye gitmesiyle organizasyonun daha eğlenceli bir hal alacağını kaydeden Türkoğlu, "Bütün kulüplerimize anlayışları ve bizimle hareket ettikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha eğlenceli, seyircinin de burada olacağı daha keyifli organizasyonlar yaparız." ifadelerini kullandı.



Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin yeni sezonunda yaş ortalamasını biraz daha aşağı çektiklerini anlatan Türkoğlu, şunları söyledi:



"Takımlarında şans bulamayan, gelecek vaat eden genç kardeşlerimiz için bu tip organizasyonlar çok anlamlı. Burada maç yapmanın kendilerine değer katacağının bilincindeler. Biz mümkün olduğunca bu tip organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Onlar her zaman bizim geleceğimiz olacaktır. Bu tarz imkanlar yaratıp ne kadar çok antrenman ve maç yaptırabilirsek; basketbol anlamında onların gelişmesini daha iyi görme fırsatı bulacağız."



- Baras: "Final aşamasında harika maçlar oynandı"



Garanti BBVA Sponsorluk Yöneticisi Ali Baras ise 20 yıldır basketbola destek verdiklerini belirterek, "Zor bir yıldı. Garanti BBVA'nın basketbola 20 yıldır yaptığı destek söz konusu. Pandemi yılında da gençler ligiyle bunu taçlandırmış olduk. Finale gelmeden önce çeşitli fanus organizasyonlarıyla ön tur maçları oynandı. Çok zor bir organizasyondu, onun için federasyonumuza teşekkürü borç biliriz. Final aşamasında harika maçlar oynandı. Biz de 20 yıldır basketbolun içinde olan kurum olarak bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.



Sponsorluğa sadece A Milli Takım olarak bakmamak gerektiğini anlatan Baras, şöyle devam etti:



"Altyapı milli takımların da destekçisiyiz. Garanti BBVA olarak aynı zamanda 12 dev adam basketbol okulları da basketbolun üç büyük şehir dışında sevilmesi, daha çok tabana yayılması, çocukların basketbolla tanışması ve sporu sevmesi, bu disiplini alması önceliklerimizden. 12 Dev Adam Okulları'nın olamaması sonrası gençler ligine daha ciddi eğilmemiz için fırsat oldu. Bu sayede gençler ligini de daha profesyonel, A takımdaki ağabeyleri ve ablalarının oynadığı şekildeki turnuvalara benzer organizasyonlarla buralara geldik."



Kadın basketboluna destek vermenin de kendileri için önemli olduğunu dile getiren Baras, "Kadın basketbolunun parçası olabilmek bizim için çok önemli. Deplasmanlı gençler ligi olursa hepimiz ve oyuncular için ne mutlu. Ağaç yaşken eğilir. Bu çocukları gençken yakalayıp elit sporcular olarak görmek mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.



Yaz dönemindeki takvimin dolu dolu olduğuna dikkati çeken Baras, "A milli takımların mücadelesinin yanında Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Takımı olimpiyata gidiyor. Umarım 12 dev adamımız olimpiyat başarısına ulaşır. Kızlarımızın Avrupa Şampiyonası var. Önümüzdeki seneleri düşünüp çok daha uzun planlar yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ne ilginin olduğunu da gördüklerini vurgulayan Baras, "Önceki yıllardan da ilginin, alakanın ne kadar olduğunu görüyoruz. TV ve internet yayınlarıyla bu maçların daha çok kişiye ulaşması bizim için mutluluk kaynağı." diyerek sözlerini tamamladı.



- Erkeklerde Fenerbahçe, kızlarda ise BOTAŞ şampiyon oldu



Pandemi döneminde gerçekleşen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin 2020-2021 sezonunda toplam 10 fanus organizasyonu gerçekleştirildi.



Fanus maçlarında sezon boyunca 2 bin 370 kişilik konaklama yapılırken, 202 hakem ve masa hakemi ile 222 görevli sorumluluk aldı.



Erkekler kategorisinde 20 takım ve 340 basketbolcu, kızlar kategorisinde ise 10 takım ve 178 basketbolcu organizasyona katıldı.



Normal sezonda 124 ve play-off'ta 14 olmak üzere toplam 138 maçta basketbolcular ter döktü.



Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final maçlarıyla tamamlandı.



Büyük çekişmenin yaşandığı final maçlarında erkeklerde Fenerbahçe, TOFAŞ'ı 81-80 yenerek şampiyon oldu.



Bu sezon ilk kez düzenlenen kızlar kategorisinde ise BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 54-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.