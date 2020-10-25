Tuncay Şanlı: 'Luiz Gustavo gerçeği var'

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi ve Luiz Gustavo'ya dikkat çekti.



İlk yarıyı değerlendiren Şanlı, "İzin verirseniz, herkes oynar. İlk yarıda baskıya geç kalan bir Fenerbahçe vardı ve Trabzonspor, üretkenlik anlamında daha iyiydi. Caner Erkin ortalar kesti, karambol topları oldu, Gustavo etkisiz kaldı, Pelkas kenarda sıkıştı." dedi.



Gustavo'nun oyundaki önemine dikkat çeken Fenerbahçe'nin eski yıldızı, "İkinci yarıda Ozan, Gustavo'nun yanına geldi ve üretkenlik ortaya çıktı. 10 yıldan fazladır Caner kesip, Gökhan ön direkten vuruyor. Kimse önlem almıyor mu, alamıyor mu tartışılır. Cisse fark yarattı, Valencia'nın mücadelesi olsa da skora katkısı yoktu, o da katkı yaptı. Pelkas kalite kokan işler yapmaya başladı. Gustavo gerçeği var, hem ofansif, hem de defansif olarak ona ayrı bir parantez açmak gerekiyor." yorumunu yaptı.























