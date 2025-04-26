Tugay Kerimoğlu: 'Beşiktaş'ın 5-1'lik skoru sevindirici ama aldatmasın'

Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da Beşiktaş'ın performansını ve sezonunu değerlendirdi.



"CAMİA İÇERİSİNDE BİR ÇABA VAR"



Tugay Kerimoğlu açıklamasında, "Son 2 sezondur yaşadığı gerçekler bir şekil olarak önünde duruyordu camianın ama bugün gelinen noktada hatalar, doğru şeyleri yönetmeler ve doğru şeyleri yapabilme çabası da var camia içerisinde. Ne yazık ki istediğini alamyan ve karşılığını veremeyen bir görüntüye sahip oldukları gerçek. Oyunu ve bireysel performansları bir kenara bırakıyorum, bazen de oyuncu grubunun sahiplenme noktası saha içinde karşımıza çıkmasıyla belirlenir." dedi.



"SKOR SEVİNDİRİCİ AMA ALDATMASIN"



Kerimoğlu ayrıca, "Oyunun gidişatını belirleyecek bütün sezon Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Mert Günok diyorduk. 4. oyuncuyu sayamaz olduk. Bugün itibariyle kötü gidişatın patlama noktasıdır skor olarak. İstediğini almıştır ama bundan sonraki süreç daha bitmedi. 5-6 maç var. Görüntü 5-1'lik skor sevindirici ama aldatmasın. Bu görüntü, yavaş yavaş bir şeyler değişiyor düşüncesine giderse yine hatalar karşılarına çıkabilir. Immobile 3 gol atsa da maçın adamı Rafa Silva'dır." açıklamasında bulundu.



