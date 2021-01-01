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Tucker, Kevin Durant'i savunmak üzerine konuştu

Milwaukee Bucks forveti P.J. Tucker, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı savunması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks forveti P.J. Tucker, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı savunması hakkında konuştu.

Bucks, geçtiğimiz gece Nets'i 104-89 mağlup ederek, ikinci tur serisini 7. maça zorlamayı başarmıştı.

Maçtan sonra Tucker, genel olarak kariyerinin yanı sıra bu maçta KD'yi savunması hakkında şunları söyledi:

"Playofflardayız. İnsanların aklından neler geçiyor bilmiyorum. Hayatımız boyunca bunun hayalini kurarız. Her zaman playofflarda olmayı ve dünyanın en iyi oyuncusunu savunmayı hayal edersiniz. Gerekirse sahada ölürüm. Hayalimi yaşıyorum ve hiçbir şeyden de geri adım atmam."

"İnsanların bu küçük atışmalarımızı neden bu kadar taktığını anlamıyorum. Ben ve Kevin her yıl böyle kapışırız. Onu playofflarda her yıl savunmuşumdur. Golden State'te olsun, Oklahoma City'de olsun, normal sezonda, playofflarda... Onu savunmayı çok seviyorum. Zevk alıyorum. Kendisi, hayatımda gördüğüm en iyi skorer."

İki takım arasındaki seri şu anda 3-3 berabere durumda ve KD, seride 33.3 sayı ortalamasına sahip.


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