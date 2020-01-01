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Trump'tan NBA'e; "Reytingleri düştü"

ABD Başkanı Donald Trump NBA'de oyuncuların gerçekleştirdiği boykot ile ilgili değerlendirme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de oyuncuların son dönemde siyahilere karşı artan şiddet eylemlerini protesto nedeniyle maçlara çıkmama kararı üzerine konuştu.

Trump, oyuncuların bu tavrının doğru olmadığını belirtirken, "NBA, politik bir organizasyon gibi oldu, bu iyi bir şey değil. Protesto konusunda çok bilgim yok ama reytinglerinin çok düştüğünü biliyorum." ifadelerini kullandı.

Siyahi bir ABD vatandaşı olan Jacob Blake'in polis kurşunlarıyla ölmesi ile ilgili herhangi bir yorum yapmayan ABD Başkanı, "Bu ateşi durduracağız, şiddeti kısa sürede sonlandıracağız" açıklamasını yaptı.


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